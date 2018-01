Tagesgewinner war am Freitag 3D Systems mit 8,64% auf 11,19 (300% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 19,17%) vor Noble Corp plc mit 8,37% auf 4,66 (0% Vol.; 1W 13,66%) und Dialight mit 6,69% auf 670,00 (87% Vol.; 1W 21,82%). Die Tagesverlierer: Canadian Solar mit -4,34% auf 16,55 (201% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -2,70%), Carl Zeiss Meditecmit -3,86% auf 52,30 (245% Vol.; 1W -1,51%), First Solar mit -3,75% auf 73,41 (170% Vol.; 1W 6,13%) Die höchsten Tagesumsätze hatten HSBC Holdings (38110,93 Mio.), GlaxoSmithKline (34267,87) und Rio Tinto (32746,72). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Puma (649%), Ibiden Co.Ltd (543%) und Lukoil (449%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist...

