Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Noch 22 Tage bis zum Super Bowl LII. Während die Kontrahenten auf dem Feld noch ermittelt werden müssen, steht das ProSieben-Team bereits fest: Jan Stecker, Patrick Esume, der zweimalige Super-Bowl-Gewinner Sebastian Vollmer, Christoph "Icke" Dommisch sowie Reporter Max Zielke berichten am 4. Februar 2018 live aus Minneapolis.



Conference Championships erstmals in der Primetime auf ProSieben: ProSieben überträgt beide NFL-"Halbfinalspiele" auf dem Weg zum Super Bowl zur besten Sendezeit live. Das Warmup startet am Sonntag, 21. Januar 2018, bereits um 19:05 Uhr mit "Die 20 spektakulärsten Geschichten zum Super Bowl - die ProSieben Football Night". Direkt im Anschluss fliegen ab 20:40 Uhr die Eier bei den Conference Championships der AFC (American Football Conference) und NFC (National Football Conference), in denen die Kontrahenten des 52. Super Bowls ermittelt werden.



"ran Football - Road to Super Bowl" - tägliches Magazin vom 29. Januar 2018 bis 2. Februar 2018 auf ProSieben MAXX: Das ultimative Super-Bowl-Warmup: Eine tägliche, dreißigminütige Dosis Super-Bowl-News bekommen ranNFLsüchtige ab dem 29. Januar 2018 von Montag bis Freitag um 19:45 Uhr direkt aus Minneapolis auf ProSieben MAXX.



Im Livestream können die Football-Fans sämtliche NFL-Partien auf ran.de, der ran-App, auf prosieben.de sowie der Sender-Apps verfolgen. Aktuelle Informationen zu den Playoffs finden Fans unter: http://www.ran.de/us-sport/nfl.



Road to Super Bowl LII:



Conference Championships



Sonntag, 21. Januar 2018



19:05 Uhr Die 20 spektakulärsten Geschichten zum Super Bowl mit Christoph "Icke" Dommisch und Thore Schölermann



20:40 Uhr AFC- und NFC-Championships live auf ProSieben



ProBowl



Sonntag, 28. Januar 2018, 20:15 Uhr ProBowl live auf ProSieben MAXX



"ran Football - Road to Super Bowl" - Magazin, Montag, 29.1. bis Freitag, 2. Februar 2018, 19:45 Uhr auf ProSieben MAXX



52. Super Bowl am Sonntag, 4. Februar 2018, live: 20:15 Uhr Countdown zum Super Bowl live auf ProSieben MAXX mit Carsten Spengemann, Roman Motzkus und Volker Schenk



22:50 Uhr Super Bowl LII live auf ProSieben mit Jan Stecker, Patrick Esume, Sebastian Vollmer, Christoph "Icke" Dommisch und Max Zielke



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Kommunikation/PR Factual / Sports Christiane Maske Tel: 089/9507-1163 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Clarissa Schreiner Tel: 089/9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2