Das Zeitalter der Digitalisierung bringt lernende Maschinen, Roboter. künstliche Intelligenz. Viele Arbeitsplätze schwinden, aber der Bedarf an neuen Dienstleistungen wächst. Das kann eine Chance für das Handwerk sein.

Im Zeitalter der Digitalisierung in der industriellen Massenproduktion kann eine Rückbesinnung auf das Handwerk den Arbeitsmarkt nachhaltig beleben. Zu diesem Schluss kommt Irmgard Nübler von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). "Man kann eine steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten und individualisierten Gütern und Dienstleistungen sehen", sagte die Volkswirtin der Deutschen Presse-Agentur.

Deutschland, die Schweiz und Österreich seien dafür gut aufgestellt. "Die Weiterentwicklung des traditionellen Lehrlingssystems in ein modernes duales System mit Ausbildung in Betrieb und Berufsschule hat maßgeblich dazu beigetragen, das Handwerk hier mehr als in anderen Ländern zu erhalten", sagte Nübler.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) forderte eine bessere Bezahlung und mehr Wertschätzung für Handwerker ein. "Das Handwerk ist das Rückgrat unseres starken Mittelstands, der Arbeit und Wohlstand sichert", sagte Steinmeier am Samstag ...

