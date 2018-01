An der Börse entwickelt sich gerade eine bedrohliche Schlagseite. Der aus der Schifffahrt übernommene Ausdruck weist daraufhin, dass eine Einseitigkeit am Markt Gefahr bedeutet. In der kommenden Woche werden die Anleger hin und her geschaukelt werden und am Ende vor einem Trendwechsel stehen. Diese Annahme ergibt sich aus einem seltenen Kursmuster, der sich gerade im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...