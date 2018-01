Commerzbank Aktionäre sind in blendender Laune. Nach der langen Durststrecke scheint jetzt endlich die Zeit für ihre Aktien gekommen zu sein. Seit dem Sommer des letzten Jahres hat sich ein Aufwärtstrend gebildet, der bis heute die Anlegerherzen erfreut. Dass dieses Tempo nicht ewig so gehalten werden kann, ist naheliegend. Daher sollten sich Anleger an dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...