Hamburg (ots) - In der Nacht von Dienstag, 16. Januar, auf Mittwoch, 17. Januar, übernimmt der NDR Hörfunk die Nachtversorgung für die Melodie- und Landeswellen der ARD. Bislang schon strahlen die vier NDR 1 Landesprogramme NDR 1 Niedersachsen, NDR 1 Radio MV, NDR 90,3 und NDR 1 Welle Nord im Wechsel täglich ab 22.10 Uhr die "NDR 1 Nacht" aus. Sie wird künftig als "ARD Hitnacht" in sechs weiteren Radioprogrammen gesendet und somit von der Ostsee bis zum Bodensee zu hören sein.



Bis in die frühen Morgenstunden gibt es einen harmonischen und melodiösen Mix der besten Musik der vergangenen fünf Jahrzehnte. Große Hits der 70er und 80er stehen im Mittelpunkt, dazu kommen schöne, aber seltener gespielte Songs mit Erinnerungspotential. Die Nachrichten zur vollen Stunde mit deutschlandweitem Wetter werden von der Zentralen Nachrichtenredaktion des NDR Hörfunks erstellt. Das NDR Verkehrsstudio liefert zweimal pro Stunde einen aktuellen Überblick über die Verkehrslage in Deutschland.



Die Landesprogramme des NDR bieten den übernehmenden Hörfunkwellen die "ARD Hitnacht" bis 6.00 Uhr morgens an. Die NDR 1 Programme senden wie gewohnt ihr Frühprogramm ab 5.00 Uhr.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Ich freue mich, dass die NDR 1 Wellen der Landesfunkhäuser diese Aufgabe übernehmen und jetzt deutschlandweit zu hören sind. Der NDR leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Kooperation innerhalb der ARD. Die 'ARD Hitnacht' ist ein attraktives Radioangebot für alle, die sich gut informiert und entspannt durch die Nacht begleiten lassen möchten - ob unterwegs, zuhause oder bei der Arbeit."



Die "ARD Hitnacht" wird ab Mitternacht von den Hörfunkprogrammen hr4, rbb Antenne Brandenburg, SR 3 Saarlandwelle, SWR 4 Baden-Württemberg, SWR 4 Rheinland Pfalz und WDR 4 übernommen.



