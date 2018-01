Liebe Leser,

die VW-Aktie hat in dieser Woche keine Veränderung gegenüber dem Eröffnungskurs verzeichnet. Sie notierte am frühen Freitagnachmittag bei knapp über 180 Euro. Allerdings eröffnete sie mittels eines leichten Up-Gaps, sodass ein leichtes Plus gegenüber der Vorwoche erzielt wurde. Die Aktie folgte damit innerhalb der Woche größtenteils den Kapriolen im EUR/USD-Kurs. Dieser hat zu Beginn der Woche zwar zunächst korrigiert, doch in der zweiten Wochenhälfte prescht er auf ein frisches ... (David Iusow-Klassen)

