BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) fällt zum desaströsen Bau des geplanten Hauptstadtflughafens nichts mehr ein. "Weder was Neues noch was Schönes oder Lustiges", sagte Müller in einem Interview auf eine entsprechende Frage des "Tagesspiegel" (Sonntag). Berlins Regierungschef hatte zwischenzeitlich auch einmal den Aufsichtsratsvorsitz der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) innegehabt.

Nach mehrmaliger Terminverschiebung soll der Flughafen BER nach derzeitigem Stand frühestens im Oktober 2020 in Betrieb gehen. Die Kosten haben sich seit dem Baubeginn 2006 von zwei auf mindestens 6,5 Milliarden Euro erhöht. Gesellschafter der FBB und damit zuständig für das Pannenprojekt sind Berlin, Brandenburg und der Bund./alr/DP/edh

