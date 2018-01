BERLIN (dpa-AFX) - Zweieinhalb Monate nach dem Aus für die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin sind in der Region knapp ein Drittel der ursprünglich gut 1000 arbeitslos gemeldeten Mitarbeiter wieder in Beschäftigung. Das geht aus Daten der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit hervor. Die Auswahlverfahren bei den anderen Luftfahrtunternehmen seien allerdings noch nicht abgeschlossen, teilte die Regionaldirektion der Arbeitsagentur auf Anfrage mit. Deshalb sei in Kürze mit weiteren Einstellungen früherer Air-Berlin-Angestellter zu rechnen.

Zudem dürften Mitarbeiter, die sich nicht bei der Agentur gemeldet haben, eigenständig neue Arbeitsstellen finden, hieß es. Am vorigen Mittwoch waren 532 ehemalige Air-Berlin-Mitarbeiter bei den Arbeitsagenturen in Berlin und Brandenburg arbeitslos gemeldet, einen Monat zuvor waren es rund 700.

Hinzu kamen nach Angaben der Behörde 463 Ex-Air-Berliner, die als arbeitssuchend, aber nicht arbeitslos registriert waren. In diese Gruppe gehören etwa Mitarbeiter, die in dem insolventen Unternehmen noch gebraucht werden, aber bereits eine Kündigung für einen späteren Zeitpunkt erhalten haben. Air Berlin hatte Mitte August Insolvenz angemeldet und Ende Oktober den Flugbetrieb eingestellt.

Im Sommer 2017 hatte der Konzern noch gut 8000 Beschäftigte. Ein großer Teil der Crews dürfte bei Lufthansa und Easyjet eine neue Anstellung finden. Rund 700 Ex-Mitarbeitern der Techniksparte sowie 1200 Beschäftigten der Berliner Zentrale wurde angeboten, in Transfergesellschaften zu wechseln. Dort sollen sie qualifiziert und weitervermittelt werden./brd/DP/edh

