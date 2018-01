Die richtige Strategie, die richtigen Aktien - Börse könnte so schön sein. Leider liegen Anleger oft falsch. Superinvestor George Soros liefert eine einfache Anleitung für den richten Umgang mit Gewinnen und Verlusten.

Immer auf der Gewinnerseite zu stehen, das ist schlichtweg unmöglich. Auch und vor allem an der Börse. Wer behauptet, mit seinen Investments immer richtig zu liegen, der lügt. Es ist unvermeidlich, auch mal Verluste zu erleiden. Manch ein Investor mag natürlich einen besonders guten Riecher haben und öfter auf Gewinner- als Verliereraktien zu setzen. Gerade in Zeiten einer mittlerweile neunjährigen Börsenrally ist das allerdings auch gar nicht so schrecklich schwierig.

Aber wie wichtig ist es überhaupt, richtig zu liegen? Der bekannte Investor George Soros sagte einst: "Es kommt nicht darauf an, ob man richtig liegt oder falsch." Darüber mag der ein oder andere Börsianer den Kopf schütteln. Doch der gebürtige Ungar konkretisierte seine Aussage noch: "Entscheidend ist, wie viel man verdient, wenn man richtig liegt, und wie viel man verliert, wenn man falsch liegt."

Experten können dieser Börsenweisheit viel abgewinnen. "Der Aussage kann ich nur zustimmen, denn sie beleuchtet letztendlich zwei zentrale Aspekte des Investierens", sagt Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei JP Morgan Asset Management. "Erstens die Frage nach dem Ertragspotential eines Investments und zweitens die Frage des Risikomanagements." Und Andreas Telschow, Anlageexperte bei Fidelity International ergänzt: "Investmententscheidungen sind immer ein Blick in die Zukunft." Falsch zu liegen gehöre genauso zum Investieren wie Erfolg zu haben. "Wichtig ist, Fehlentscheidungen rechtzeitig zu erkennen und sich dann auch von Investments konsequent wieder zu trennen."

Doch damit tun sich Anleger schwer. Wer eine Niete aus dem Depot schmeißt, realisiert nicht nur seine Verluste und hat damit seine Fehlentscheidung schwarz auf weiß vor sich. Eine Hoffnung auf Kurserholung, ob nun berechtigt oder nicht, gibt es dann nicht mehr. Hinzu kommt, dass Anleger Verluste zweieinhalb Mal stärker empfinden als Gewinne. Das haben Hirnforscher gemessen.

Wer sich vor hohen Verlusten schützen möchte, kann Stop-Loss-Kurse setzen. Verliert mein Investment stark an Wert, wird automatisch die Reißleine gezogen. Für Telschow ein sinnvolles Instrument. "Wichtig ist, sich Gedanken über den Stop-Loss Kurs zu machen", sagt der Experte. "Bei stark schwankenden Aktien beispielsweise ...

