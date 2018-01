Der Boom des Bitcoins und anderer Kryptowährungen sorgt auch dafür, dass der Strombedarf für ihre Herstellung steigt. Profitieren könnten davon Anbieter erneuerbarer Energien. Doch es gibt einige Unwägbarkeiten.

Die weltweit zur Produktion von Kryptowährungen eingesetzten Computer könnten 2018 ähnlich viel Strom verbrauchen wie ganz Argentinien - und sich damit zu einem neuen Wachstumstreiber für die Anbieter von erneuerbaren Energien entwickeln. Die als Schürfen oder Mining bezeichnete Herstellung von Bitcoin und Co. benötigt eine hohe Rechenleistung. Diese könnte im laufenden Jahr bis zu 140 Terawattstunden Strom verbrauchen, was etwa 0,6 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs entspräche, schreibt Morgan Stanley in einer neuen Studie.

Die Zahl Es überträfe zudem den für 2025 erwartete Strombedarf von Elektrofahrzeugen. "Wenn Kryptowährungen weiter an Wert gewinnen, erwarten wir, dass der weltweite Energieverbrauch für das Schürfen steigt", schreiben die Analysten der US-Bank.

Zwar seien 140 Terawattstunden Krypto-Strom zu wenig, um den Marktausblick für globale Energieversorger zu beeinflussen. ...

