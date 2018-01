STUTTGART (dpa-AFX) - Zum 50. Geburtstag ist die Stuttgarter Reisemesse CMT am Wochenende von etwa 85 000 Menschen besucht worden - ein Rekord. "Wir hatten noch nie so viele Besucher am ersten Wochenende", sagte ein Sprecher am Sonntag und sprach von rund 20 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Vor allem die Bereiche Caravaning und Tourismus seien begehrt gewesen. Durch eine neue Halle und einen neuen Themenbereich ist die Reisemesse in diesem Jahr noch einmal deutlich größer.

Fast 2200 Aussteller aus 100 Ländern präsentieren sich auf rund 120 000 Quadratmetern auf dem Messegelände am Stuttgarter Flughafen. Im vergangenen Jahr waren es gut 2050 Anbieter, außerdem war die Fläche rund 15 000 Quadratmeter kleiner. 235 000 Besucher kamen 2017 insgesamt.

Gut 67 Millionen Euro hat die Messe in die neue Halle 10 investiert, die nach zwei Jahren Bauzeit nun mit der CMT ihre Premiere feiert. Parallel zu den "Fahrrad- und Erlebnis-Reisen" am Auftaktwochenende gibt es dort in diesem Jahr erstmals die Sonderschau "Thermik", die sich mit Themen rund ums Gleitschirm- und Drachenfliegen befasst. Rund 70 Aussteller sind allein dafür neu nach Stuttgart gekommen.

Partnerländer der CMT in diesem Jahr sind Panama und Ungarn und für den Caravaning-Bereich die norditalienische Provinz Trentino. Die Messe endet am nächsten Sonntag./eni/DP/edh

