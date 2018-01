Düsseldorf/Köln (ots) -



Auf der imm cologne 2018, der international führenden Einrichtungsmesse, präsentiert das Deutsche Tapeten-Institut (DTI) in diesem Jahr ein aus Tapeten gestaltetes Beduinenzelt. Denn - so stellt eine aktuelle Studie* zum Umzugsverhalten in Deutschland fest - die Deutschen sind moderne Stadtnomaden. Mehr als 11 Millionen Bundesbürger ziehen pro Jahr für Studium, Job, Liebe oder Familie in ein neues Zuhause. Die Messebesucher erwartet eine besondere, auf die Themen Mobilität und Umzug abgestimmte Tapeten-Inszenierung, die sowohl ausgefallene Tapetendessins in Szene setzt als auch zeigt, wie einfach Tapezieren ist. Die jungen Stadtnomaden, Naza und Leonard, nehmen am Messe-Eröffnungstag, Montag den 15. Januar, einige Lieblingstapeten gleich mit ins Umzugsgepäck ihres hochbeladenen Gefährts.



Unter dem Motto 'Stadtnomaden' präsentiert das DTI zur imm cologne 2018 ein phantasievolles Beduinenzelt und visualisiert mit aus Tapete gestalteten Zeltbahnen die Wohntrends moderner Stadtnomaden. "Mobilität und Flexibilität bei der Wahl des Wohnorts sind mehr denn je gefordert. Anders als noch vor einigen Jahren wechseln die Menschen heute aus unterschiedlichsten Beweggründen häufig den Wohnsitz. Wir wollen mit unserem Messeauftritt auf der imm cologne darauf hinweisen, dass dank moderner Vliestapeten das einfache Tapezieren eine attraktive Form der Wandgestaltung darstellt, egal ob bei der Renovierung oder einem Neubezug. Vliestapeten sind ohne großen Aufwand angebracht und genauso schnell wieder von der Wand entfernt. Auch das moderne Mietrecht steht dem Tapezieren nicht mehr im Wege - in den meisten Fällen müssen Tapeten nicht mehr entfernt werden", so Karsten Brandt, Geschäftsführer des Deutschen Tapeten-Instituts.



