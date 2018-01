Kursrekorde an der Wall Street haben zum Wochenauftakt die Börsen in Asien beflügelt. In Japan gehörten die Aktien von Softbank mit einem Plus von bis zu sechs Prozent zu den größten Gewinnern.

In Tokio gewann der Standardwerte-Index Nikkei 0,3 Prozent auf 23.731 Punkte. Der breiter aufgestellte Topix stieg 0,5 Prozent auf 1884 Zähler. Der MSCI-Index für Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans legte 0,6 Prozent zu. In den USA hatten Quartalsbilanzen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...