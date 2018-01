Cannabis Wheaton Income Corp.: Cannabis Wheaton Income Corp. startet KoLab Project

Vancouver, British Columbia, 15. Januar 2018 - Cannabis Wheaton Income Corp. (d/b/a Wheaton Income) (TSX VENTURE:CBW) ("Wheaton Income" oder das "Unternehmen") ist begeistert, das KoLab Project Inc. ("KoLab Project") (ehemals RockGarden Medicinals (2014) Inc.) zu starten. Nach Erhalt der notwendigen behördlichen Genehmigungen wird KoLab Project Patienten mit Berechtigung für medizinisches Cannabis eine exklusive monatliche Abonnement-Plattform bieten. Die Zielsetzung von KoLab Project ist, die Patientenerfahrung für Kanadier zu überdenken, die gemäß der Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (Zugangsbestimmungen für medizinisches Cannabis) registriert sind.

KoLab Project wird mit den besten und aussichtsreichsten Anbaubetrieben, lizenzierten Produzenten, Urhebern und Künstlern zusammenarbeiten, um ein einzigartiges monatliches Erlebnis für kanadische Patienten zu arrangieren. KoLab Projekt wird eine breite Palette an Cannabis durch Wheatons beispielloses Branchennetzwerk beziehen und Patienten Zugang zu gut sortiertem Cannabis bieten, das von ausgewählten lizenzierten Produzenten und anerkannten Gastanbaubetrieben weltweit angebaut wird.

Andrew Rock, Chief Operating Officer von KoLab Project, sagte: Wir sind begeistert, diese Initiative nicht nur für uns zu beginnen, sondern auch für Patienten in ganz Kanada. Wir glauben, dass die sich ausdehnende und geschäftiger werdende Branche eine Menge Lärm und Auswahl erzeugen wird, was für den Verbraucher entmutigend sein wird, sich darin zurechtzufinden. Unser Ziel ist, diese Beziehung durch die Fokussierung auf Qualität, Innovation und Zusammenarbeit innerhalb unserer Netzwerke zu vereinfachen, um einzigartige monatliche Erlebnisse für kanadische Patienten zu arrangieren. Wir freuen und darauf, mit einer Vielzahl von Kooperationspartnern aus verschiedenen Branchen zusammenzuarbeiten, um dies zu einem Projekt aufzubauen, das Wert ausstrahlt und diesen Wert jedem Beteiligten zukommen lässt. Unser Ziel ist nicht nur der einzige lizenzierte Produzent unserer Patienten zu sein, sondern auch ihr bevorzugter!"

Ian Rapsey, Chief Creative Officer von Wheaton Income, sagte: "Da sich die Branche auf den Freizeitgebrauch von Cannabis durch Erwachsene zubewegt, wird viel Bandbreite für das Ausmaß aufgewendet und es würde so aussehen, dass es einige Geschichten weniger gibt über Innovation und die Ausreizung des Potenzials in der Branche. Das Wheaton-Team konzentriert sich auf den Umfang und die Leistungsbereitschaft im Sommer 2018. Ferner liegt unser Schwerpunkt darauf, diese Strategien zusammenzufügen, indem wir uns anstrengen, zu denken und neue Sachen ausprobieren, die diese Branche auf unerwartete und erfreuliche Art und Weise voranbringen. Dies ist, was unsere Anlage in Carlton Place so attraktiv macht. Obwohl sie nicht sehr groß ist, so überläuft sie mit der Möglichkeit, in der Branche etwas anderes zu machen. KoLab Project wird ein Zentrum für Innovation, ein Sandkasten für Kooperation und eine Marke sein, die eine Maßstab dafür sein wird, was innerhalb der Branche möglich ist."

Im Namen des Board

Chuck Rifici Chairman & CEO

Über Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE: CBW)

Wheaton Income ist eine Unternehmergemeinschaft mit Leidenschaft an der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Cannabis-Branche. Unser Auftrag besteht in der Förderung des Realwachstums unserer Beteiligungspartner, indem wir sie finanziell unterstützen und unsere kollektiven Branchenerfahrungen mit ihnen teilen. Unsere Partner haben alle verschiedene Visionen, Stimmen sowie Markenwerte und teilen alle ein gemeinsames Ziel - den Aufbau einer Weltklasse-Branche basierend auf Ethik, Vielfalt, Qualität und Innovation.

Über KoLab Project

KoLab Project ist Wheatons vollständig in Unternehmensbesitz befindliche Tochtergesellschaft und sie ist gemäß Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations für den Anbau von Cannabis lizenziert. KoLab Project wird ein einzigartiges Patientenerlebnis bieten, das auf Monatsbasis für die Zusammenarbeit mit den besten und aussichtsreichsten Anbaubetrieben, lizenzierten Produzenten, Urhebern und Künstlern eingerichtet sein wird. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.KoLabProject.com.

