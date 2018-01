FRANKFURT (Dow Jones)--Die Marke Volkswagen bemüht sich weiterhin darum, auch in Nordamerika zu einem relevanten Volumenanbieter zu werden. Dazu investiert das Unternehmen in den kommenden drei Jahren in Nordamerika insgesamt mehr als 3,3 Milliarden US-Dollar, wie die Wolfsburger mitteilten. Rund 1,2 Milliarden US-Dollar davon fließen in Projekte in den USA. Die Marke Volkswagen strebe bis zum Jahr 2020 den Breakeven im operativen Ergebnis in Nordamerika an.

Die Marke Volkswagen hatte vergangenes Jahr weltweit 4,2 Prozent mehr Autos ausgeliefert und mit 6,2 Millionen Fahrzeugen einen Auslieferungsrekord erreicht. In Nordamerika waren dabei 1,9 Prozent mehr Fahrzeuge ausgeliefert worden. Das Wachstum soll sich fortsetzen.

Derzeit befinden sich mehr als 50 Fahrzeuge in der Entwicklung. 2018 will Volkswagen weltweit über zehn neue Modelle und Derivate auf den Markt bringen. Auf der Automesse in Detroit stellt das Unternehmen die siebte Generation seines in der Region erfolgreichsten Volumenmodells, den Jetta, vor. Er wurde komplett überarbeitet und soll ein Schlüssel für den Erfolg von Volkswagen in den Vereinigten Staaten sein. Bis 2020 sollen jährlich zwei weitere neue Volkswagen-Modelle für den US-Markt folgen.

January 15, 2018

