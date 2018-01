FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RKCC XFRA AT0000636733 RAIFF.EMERGINMARKE.RA ST. 5.560 EUR

XFRA DE000HSH5XA3 HSH NORDBANK MZC 2 16/26 0.001 %

XFRA DE000HSH4V72 HSH NORDBANK EK1 15/20 0.003 %

K1A1 XFRA AT0000754668 KEPLER LIQUID A 0.150 EUR

UO1M XFRA DE000A1W9A28 PROFITLICHSCHMIDL.FO.UI R 0.800 EUR

PPX XFRA FR0000121485 KERING S.A. INH. EO 4 2.000 EUR

XFRA DE000HLB03H4 LB.HESS.-THR.ZI.EX.01A/14 0.002 %

XFRA DE000HSH4V98 HSH NORDBANK MZC 1 15/20 0.000 %

XFRA DE000HSH4WA8 HSH NORDBANK MZ 1 15/25 0.000 %

XFRA GB00BD3H2N59 ETHIKA FIN. 17/22 MTN 0.000 %