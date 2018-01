FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US2067104024 CONCURRENT COMPUTER DL-01

XFRA IL0011296188 ENZYMOTEC LTD IS -,01

SFRN XFRA CH0009062099 SCHAFFNER HLDG NA SF 32,5

5TN XFRA CA7837271005 RYE PATCH GOLD CORP.

BNE XFRA CA1208311029 BURCON NUTRASCIENCE CORP.

28S XFRA GB00BFRBTP86 SERVELEC GROUP LS -,18

XFRA CA83569D5064 SONORO ENERGY LTD