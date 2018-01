Die Börsen in Asien sind unter Volldampf in die neue Woche gesegelt. In Tokio gewann der Nikkei 0,3 % auf 23.731 Punkte. Der breiter aufgestellte Topix stieg 0,5 % auf 1.884 Zähler. Der MSCI-Index für Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans legte 0,6 % zu. Warum das Ganze?



In den USA hatten Quartalsbilanzen von Finanzkonzernen und starke Einzelhandelsdaten für weitere Rekorde an den Aktienmärkten gesorgt. Für heute sind von dort allerdings kaum Impulse zu erwarten, da die Märkte wegen eines Feiertags geschlossen sind.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info