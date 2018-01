Zürich (awp) - Die auf Privatmarktanlagen spezialisierte Partners Group hat ihre gesamte Aktienposition an der VAT Group verkauft. Die Aktien seien am 12. Januar veräussert worden, teile VAT am Montag mit. Gemäss der letzten Pflichtmitteilung vom Oktober 2017 hielt der Baarer Vermögensverwalter 3,74% an der Industriefirma ...

Den vollständigen Artikel lesen ...