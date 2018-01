NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat TLG Immobilien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 22,50 auf 23,00 Euro angehoben. Analyst Tim Leckie begründete in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie das neue Votum mit dem im Vergleich zu anderen Immobilienwerten geringeren Aufwärtspotenzial. Das neue Kursziel resultiere aus seinem nach vorn verschobenen Bewertungszeitraum. Insgesamt favorisiert der Experte im Jahr 2018 die Aktien von kontinentaleuropäischen vor britischen Immobilienkonzernen. Ihre Bewertungen seien attraktiver und die Wirtschaftsdynamik sei besser. Zudem werde die Europäische Zentralbank die Zinsen wohl nicht vor Mitte 2019 anheben./ajx/mis

Datum der Analyse: 15.01.2018

