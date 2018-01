Mit dem Rückenwind von den aktuellen Absatzzahlen ist die Aktie von Daimler gut in das neue Jahr gestartet. Der Titel steht kurz vor einem ganz großen Kaufsignal, das zeigt einen Paradigmenwechsel im Markt.

Der Absatz von Mercedes Benz ist auch im letzten Dezember weiter gewachsen, um 1,7 Prozent. Gegenüber dem Durchschnittswert für 2017 in Höhe von 9,9 Prozent zeigt das zwar den erwarteten Rückgang der Dynamik, dennoch geht es weiter vorwärts. Und angesichts der Einführung von mehr als einem Dutzend neuer Modelle in 2018 sind die Aussichten für zumindest moderate Zuwächse in der laufenden Periode auch nicht schlecht.

Analysten tun sich trotzdem schwer mit der Aktie, die meisten Researchabteilungen sehen Daimler nach wie vor nur als Halteposition. Im Durchschnitt rechnen die Experten im Moment mit einem per Saldo nur stagnierenden ...

