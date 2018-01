FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafen Frankfurt wurde vergangenes Jahr von mehr als 64,5 Millionen Fluggästen genutzt, ein Plus von 6,1 Prozent. Flughafenbetreiber Fraport übertraf damit seine Prognose, am Heimatflughafen 5 Prozent mehr Passagiere abzufertigen. Wachstumstreiber war hierbei insbesondere der Europaverkehr (plus 7,4 Prozent), aber auch der Interkontinentalverkehr konnte um 4,9 Prozent zulegen. Das Cargo-Aufkommen stieg um 3,6 Prozent auf rund 2,2 Millionen Tonnen, wie Fraport mitteilte.

Im Dezember nutzten knapp 4,6 Millionen Passagiere den Flughafen Frankfurt, ein Plus von 7,3 Prozent. Mit 180.186 Tonnen ging das Cargo-Aufkommen unter anderem aufgrund von Streikaktivitäten in der Frachtabfertigung um 4,5 Prozent zurück. Die Zahl der Flugbewegungen hingegen stieg um 3,6 Prozent auf 35.172 Starts und Landungen.

Auch im internationalen Geschäft lief es gut für Fraport im vergangenen Jahr. Die Standorte Ljubljana, Varna und Burgas, St. Petersburg, Lima und Xi'an konnten jeweils neue Jahreshöchstwerte im Passagieraufkommen erreichen. Und auch die 14 griechischen Airports, die seit April 2017 neu in unserem Portfolio sind, hätten zusammen ihre bisherige jährliche Höchstmarke überschritten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2018 01:13 ET (06:13 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.