East Africa stellt Update zu den Lizenzanträgen für Mato Bula und Da Tambuk bereit

VANCOUVER, BC - 12. Januar 2018 - East Africa Metals Inc. (TSX VENTURE: EAM) (East Africa oder das Unternehmen) freut sich über den aktuellen Stand der vor Kurzem gestellten Bergbaulizenzanträge in der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien zu berichten.

Beantragung der Bergbaulizenzen für Da Tambuk und Mato Bula

East Africa legte dem Bergbauministerium (Ministry of Mines, Petroleum, and Natural Gas oder Bergbauministerium) die Bergbaulizenzanträge für Mato Bula und Da Tambuk vor (siehe Pressemeldung vom 13. Dezember 2017). Das Bergbauministerium hat bereits mit der Prüfung der Anträge begonnen und wird Bemerkungen zu den beiden Anträgen abgeben, sobald es bereit ist. Aus informellen Mitteilungen an East Africa geht hervor, dass die bisherigen Anmerkungen jenen ähneln, die das MInisterium zu East Africas erstem Lizenzantrag für Harvest vorgebracht hatte. Das Unternehmen wird sich bemühen, den Prozess im ersten Quartal 2018 durch laufende Gespräche und Treffen mit dem Bergbauministerium voranzutreiben.

Andrew Lee Smith, President und CEO des Unternehmens, sagte dazu: Nach Genehmigung können East Africa und seine Partner dank der Lizenzen für Mato Bula und Da Tambuk gemeinsam mit der am 7. Dezember 2017 erteilten Bergbaulizenz für Harvest die Möglichkeit einer distriktweiten Projekterschließung in Betracht zu ziehen. Die drei Bergbaulizenzen sowie viele der Zielgebiete, die 2018 im Zentrum weiterer Explorationen und wirtschaftlicher Bewertungen stehen werden, befinden sich allesamt in einem Umkreis von fünfzehn Kilometern in der Nähe bestehender Infrastruktur.

Einen Lageplan der zwei zuvor erteilten Bergbaulizenzen und der Lizenzantragsflächen finden Sie im Anhang. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.eastafricametals.com.

Für das Board of Directors: Andrew Lee Smith, P.Geo., CEO

