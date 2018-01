Von Kenan Machado

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Gute Vorgaben der US-Börsen mit neuen Höchstständen bei den Indizes und anhaltender Konjunkturoptimismus sorgen am Montag an den Börsen in Ostasien für weitere Kursgewinne. In Hongkong erklimmt der Hang-Seng-Index den höchsten Stand seit 2007, er legt um 1,0 Prozent zu. Auch in Tokio steigen die Aktienkurse, und das, obwohl der Yen weiter aufwertet, was im Allgemeinen ungünstig für heimische Aktien ist. Der Nikkei-Index verbessert sich um 0,4 Prozent auf 23.727 Punkte.

"Die Anlegerstimmung hat sich weltweit verbessert, ausgelöst vor allem von der Rekordjagd in den USA", sagt Aktienexperte Ivan Ip von UOB Kay Hian. In Hongkong komme als treibende Kraft hinzu, dass die Steuern auf Aktientransaktionen gesenkt werden sollen, um das Aktienhandelsvolumen zu erhöhen.

In den USA sei die Erwartung für die S&P-500-Unternehmensgewinne vor dem Hintergrund der beschlossenen Steuerreform seit dem 20. Dezember um 2,2 Prozent gestiegen, erläutert Analyst John Butters von FactSet die ungebrochen gute Stimmung. Das sei der stärkste Anstieg seit Erhebung der entsprechenden Daten 1996.

Yen auf Viermonatshoch

Der Yen notiert mit 110,65 je US-Dollar auf dem höchsten Stand seit vier Monaten. Er wird weiter nach oben getragen von Spekulationen über ein baldiges Zurückfahren der expansiven Geldpolitik in Japan, nachdem die Notenbank in der vergangenen Woche am langen Ende weniger Anleihen zurückgekauft hatte als erwartet.

Während in Tokio Aktien aus der Finanzbranche vom zuletzt erhöhten Zinsniveau an den Anleihemärkten profitieren, bekommen sie an den chinesischen Börsen laut Markteilnehmern Rückenwind von einer Liquiditätsspritze der chinesischen Notenbank. Zuletzt hätten sie noch unter Sorgen vor einer deutlichen Liquiditätsverknappung gelitten, wegen der politischen Bemühungen, das hohe Kreditvolumen einzudämmen.

Für die populäre Softbank-Aktie geht es in Tokio um 1,4 Prozent nach oben. Hier sorgten Pläne für einen Börsengang der Mobilfunktochter für Kursfantasie, heißt es.

Am gut behaupteten australischen Aktienmarkt schlossen die beiden Indexschwergewichte Rio Tinto und BHP Billiton 1,5 bzw 1,2 Prozent fester und damit auf Mehrjahreshoch vor dem Hintergrund weiter steigender Rohstoffpreise. South32 machten 2,6 Prozent gut und der Kurs des Goldschürfers Newcrest zog um 2,9 Prozent an, angetrieben vom Goldpreis.

Er lag zuletzt 0,5 Prozent höher bei 1.344 Dollar. Händler erklären das mit dem zuletzt schwächeren Dollar, der das in Dollar gehandelte Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum billiger mache. Allmählich anziehende Inflationsraten in den USA und davon geschürte Erwartungen rascher Zinserhöhungen könnten dem zinslos gehaltenen Gold dagegen derweil kaum etwas anhaben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.077,10 +0,12% +0,20% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.726,99 +0,31% +4,23% 07:00 Kospi (Seoul) 2.503,21 +0,27% +1,45% 07:00 Schanghai-Comp. 3.430,25 +0,04% +3,70% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 31.723,68 +0,99% +4,83% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.534,73 +0,40% +3,46% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.827,17 +0,25% +1,44% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,2221 +0,2% 1,2202 1,1939 +1,7% EUR/JPY 135,28 -0,2% 135,57 133,41 +0,0% EUR/GBP 0,8891 +0,1% 0,8882 0,8854 +0,0% GBP/USD 1,3746 +0,1% 1,3737 1,3486 +1,7% USD/JPY 110,70 -0,4% 111,12 111,74 -1,7% USD/KRW 1060,00 -0,5% 1060,00 1070,33 -0,7% USD/CNY 6,4610 -0,5% 6,4610 6,5061 -0,7% USD/CNH 6,4257 -0,5% 6,4593 6,5154 -1,4% USD/HKD 7,8234 +0,0% 7,8229 7,8241 +0,1% AUD/USD 0,7952 +0,5% 0,7913 0,7871 +1,7% NZD/USD 0,7272 +0,4% 0,7245 0,7204 +2,4% Bitcoin BTC/USD 13.575,61 -0,18 14.392,62 13.749,01 -5,88 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,54 64,3 +0,4% 0,24 +6,8% Brent/ICE 69,98 69,87 +0,2% 0,11 +5,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.343,57 1.337,70 +0,4% +5,87 +3,1% Silber (Spot) 17,39 17,23 +0,9% +0,15 +2,7% Platin (Spot) 1.002,00 994,55 +0,7% +7,45 +7,8% Kupfer-Future 3,26 3,21 +1,6% +0,05 -1,0% ===

