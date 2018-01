Was für Reisende ein Grund zur Freude ist, schreckt Dax-Anleger ab: Der starke Euro verteuert Exporte und drückt auf die Gewinne hiesiger Unternehmen. Der deutsche Leitindex wird daher wohl verhalten in die Woche starten.

Der anhaltend starke Euro dämpft die Kauflaune der deutschen Aktienanleger. Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern daher am Montag kaum verändert in den Handel starten. Auf außerbörslichen Plattformen notiert der deutsche Aktienindex vor Börseneröffnung am frühen Montagmorgen bei 13.271 Punkten. Am Freitag hatte er 0,3 Prozent höher bei 13.245 Punkten geschlossen.

Der Euro setzte seine Kletterpartie von vergangener Woche fort und notierte bei 1,2220 ...

