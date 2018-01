Pirelli & C. S.p.A. (kein Rating) mandatierte am Freitag Banken zur Arrangierung von Treffen mit Anleiheinvestoren beginnend mit heute. Im Anschluss beabsichtigt das Unternehmen eine EUR denominierte Benchmarkanleihe im Laufzeitenbereich von 5 bis 7 Jahren zu begeben. Islandsbanki begab eine EUR 300 Mio. Senior Unsecured Anleihe bei MS+75 BP (Laufzeit 6 erstmals rückzahlbar nach 5 Jahren, BBB+/BBB). Covered Bonds: Bank of Nova Scotia emittierte am Freitag EUR 1 Mrd. bei MS-4 BP (7J). Ankündigungen für weitere Covered Bond Emissionen kamen von Bayerische Landesbank (EUR 500 Mio., 10J) sowie Sparebank 1 Boligkreditt (Green Covered Bond, Benchmarkgröße). Das Q4 2017 Trading Statement der OMV AG vom Freitag zeigt aufgrund...

