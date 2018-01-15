BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 430 (410) EUR - 'OVERWEIGHT' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BANCO SANTANDER AUF 6,07 (6,20) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 6,30 (6,20) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 7,10 (6,90) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 102 (100) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 120 (105) EUR - 'SELL' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 23,40 (24,60) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ALSTRIA OFFICE AUF 13,50 (13) EUR - 'NEUTRAL' JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE EUROSHOP AUF 38 (41) EUR - 'NEUTRAL' JPMORGAN SENKT GRAND CITY PROPERTIES AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - KURSZIEL 22 (21,50) EUR JPMORGAN SENKT TLG IMMOBILIEN AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL...Den vollständigen Artikel lesen ...