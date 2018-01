VW hat im abgelaufenen Jahr so viele Autos der Marke Volkswagen verkauft wie nie zuvor. Weltweit wurden 2017 6,23 Mio. Fahrzeuge der Marke an Kunden übergeben - 4,2 % mehr als 2016. Haupttreiber der Entwicklung war der größte Einzelmarkt China. Dort betrug der Zuwachs 5,9 % auf knapp 3,2 Mio. Autos. In Deutschland gab es indes einen Rückgang von 4,7 % auf 531.600. In Westeuropa wurden mit knapp 1,43 Mio. 2,5 % weniger Wagen verkauft.



Im Monat Dezember wurden weltweit 594.100 Fahrzeuge ausgeliefert - 5,6 % mehr als im Dezember 2016. In Deutschland wurden im letzten Monat des Jahres mit 42.000 Autos 8,4 % mehr als vor Jahresfrist verkauft. In China betrug der Zuwachs im Dezember 12,9 % (342.100 Fahrzeuge).



VW will seine Zahlen für den Gesamt-Absatz im Konzern am 17. Januar veröffentlichen. Es ist davon auszugehen, dass das Unternehmen 2017 wohl der weltgrößte Autobauer geblieben ist. VW rechnet mit insgesamt 10,7 Mio. verkauften Fahrzeugen, nach 10,3 Mio. im Jahr 2016.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info