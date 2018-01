Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering vor Zahlen zum vierten Quartal von 410 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der französische Luxusgüterkonzern werde bei den Marken Yves Saint Laurent, Balenciaga und auch bei Puma gute Ergebnisse vorlegen, schrieb Analyst Julian Easthope in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt dürfte das Schlussquartal ein sehr starkes 2017 abschließen. Puma sei in den Viertquartalszahlen noch enthalten. Kering will sich von der Mehrheit am deutschen Sportartikelhersteller trennen./bek/mis Datum der Analyse: 15.01.2018

