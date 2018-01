Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Puma SE nach einer Telefonkonferenz zum Teilausstieg von Kering auf "Underweight" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Das Management von Puma habe sich zu dem Vorgang nicht äußern wollen und lediglich gesagt, es sei extrem glücklich über die vorgeschlagene Lösung, schrieb Analyst Julian Easthope in einer am Montag vorliegenden Studie. An der Strategie für den wichtigen US-Absatzmarkt ändere sich durch den Teilausstieg von Kering nichts, habe das Management angemerkt./bek/mis Datum der Analyse: 12.01.2018

