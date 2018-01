Der erste GEO-Satellit von SES mit Widebeams und hoher Durchsatzleistung wird Fluggesellschaften Konnektivität bieten und zur Verbesserung des GPS-Systems beitragen

Der neue Satellit SES-15 ist auf seiner Orbitalposition 129 Grad West seit 1. Januar im Einsatz. Das hat SES heute bekannt gegeben. Der vollelektrische Satellit hat, wie geplant, seine Orbitalposition in sechs Monaten erreicht und alle Tests erfolgreich abgeschlossen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180114005112/de/

SES-15 Enters Commercial Service to Serve the Americas (Photo: Business Wire)

SES-15 befördert eine hybride Nutzlast mit Widebeams im Ku-Frequenzband sowie High-Throughput-Kapazitäten im Ku-Band mit Verbindungsmöglichkeiten zu Gateways im Ka-Band. Der erste Hybrid-Satellit von SES ist mit 16 Ku-Band-Transpondern (mit jeweils 36 MHz) sowie mit hoher Durchsatzleistung für Nordamerika, Mexiko, Mittelamerika und die Karibik ausgestattet.

Dank seiner hohen Durchsatzleistung bietet SES-15 eine optimierte und flexible globale Abdeckung für führende Anbieter von Inflight Connectivity and Entertainment Services (IFC/IFE, also Konnektivität und Entertainment in Flugzeugen), namentlich Global Eagle, Gogo und Panasonic Avionics. Er verfügt außerdem über einen dedizierten Widebeam, mit dem IFC/IFE-Anbieter TV-Inhalte auf allen Flugstrecken innerhalb der USA einschließlich Hawaii und Alaska sowie in Kanada, der Karibik und Mexiko live übertragen können. Dank dieser einzigartigen Kombination aus Beams können IFC/IFE-Anbieter außerdem die HTS-Kapazität für Internetverkehr und Widebeam-Abdeckung für Rundfunkinhalte optimal nutzen.

Der Satellit transportiert außerdem eine auf dem Wide Area Augmentation System (WAAS) gehostete Nutzlast, mit deren Hilfe die Federal Aviation Administration (FAA), die US-Bundesbehörde für Luftfahrt, das bestehende Global Positioning Systems (GPS) ausbauen und dessen Genauigkeit, Integrität und Verfügbarkeit für die Luftfahrtindustrie optimieren kann.

SES-15 wurde am 18. Mai 2017 an Bord einer Sojuz-Rakete vom Raumfahrtzentrum Guayana in Kourou, Französisch-Guayana, erfolgreich in die Erdumlaufbahn geschossen.

Martin Halliwell, Chief Technology Officer bei SES, sagte: "Unsere Kunden haben SES-15 mit Spannung erwartet. Der Hybrid-Satellit, der sowohl Widebeams als auch eine hohe Durchsatzleistung bietet, wird es unseren Kunden in der Luftfahrt ermöglichen, den Fluggesellschaften noch schnellere Verbindungen anzubieten. Darüber hinaus wird die vom WAAS gehostete Nutzlast die FAA in den USA in die Lage versetzen, das GPS zu verbessern. Die Teams von Boeing, Arianespace und SES haben hervorragende Arbeit geleistet, um dies zu ermöglichen."

Der Start von vertraglich abgesicherten kommerziellen Services auf dem HTS-Payload von SES-15 ist ein wichtiger Schritt in der Umsetzung von SES's Strategie, innovative und High-Power-Kapazitäten für spezifische und dynamisch wachsende Märkte zu entwickeln. Nach SES-15 wird SES zwei weitere hybride geostationäre Satelliten mit Widebeam und HTS-Kapazitäten launchen, SES-14 und SES-12, und zudem in Kürze vier weitere O3b-Satelliten für den Medium Earth Orbit (MEO) starten. SES-14 wird den gesamten amerikanischen Kontinent und die Atlantikregion abdecken; SES-12 bedient Asien-Pazifik und den Mittleren Osten. Zusammen mit SES-17, einem weiteren High-Throughput-Satelliten, der 2021 gelauncht werden soll, formen sie ein globales Multifrequenzsystem für Kunden aus Luftfahrt, Schifffahrt, öffentlichem Sektor und Privatwirtschaft.

Über SES

SES ist der weltweit führende Satelliten-Betreiber und der erste, der ein differenziertes und skalierbares GEO-MEO-Angebot bereithält, mit einer Flotte von über 50 geostationären Satelliten (GEO) und 12 weiteren mittleren Erdumlaufbahn Satelliten (MEO). SES setzt den Fokus auf durchgängige Mehrwertlösungen auf zwei zentralen Märkten; SES Video und SES Networks. Er bietet Satellitenkommunikationsdienste für Rundfunkanstalten, Content- und Internet-Anbieter, Mobilfunk- und Festnetzbetreiber, Unternehmen und staatliche Organisationen. Das Portfolio von SES umfasst ASTRA, und O3b, sowie MX1, einer der führenden Mediendienstleister, der eine umfassende Palette an innovativen digitalen Video- und Mediendiensten zur Verfügung stellt. SES ist an der Euronext Paris und der Luxemburger Börse notiert (Ticker: SESG). Weitere Informationen finden Sie unter: www.ses.com

