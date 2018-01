Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ado Properties nach einer Neubewertung ihres Immobilien-Portfolios auf "Underweight" mit einem Kursziel von 39,10 Euro belassen. Ihn habe die höhere Bewertung der Immobilien positiv überrascht, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn Kommentare von Wettbewerbern hätten zuvor darauf hingedeutet, dass sich die Zunahme der Wertentwicklung von Wohnimmobilien in Berlin abschwächt./bek/mis Datum der Analyse: 15.01.2018

AFA0015 2018-01-15/08:51

ISIN: LU1250154413