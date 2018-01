Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vivendi nach Eckdaten für 2017 auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Die Zahlen legten nahe, dass der operative Gewinn (Ebita) seine Prognose um 3 Prozent verfehlt habe, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Montag vorliegenden Studie. Das unter UMG firmierende Musikgeschäft habe ein klein wenig besser abgeschnitten als erwartet. Beim Fernsehsender Canal+ seien die Zahlen dagegen schlechter gewesen, was teilweise an der Restrukturierung liege./bek/mis Datum der Analyse: 12.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0016 2018-01-15/08:52

ISIN: FR0000127771