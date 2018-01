Baader Helvea Swiss Equities Conference: Schweizer Unternehmen geben einen optimistischen Ausblick für 2018

Presseinformation: Baader Helvea Swiss Equities Conference: Schweizer Unternehmen geben einen optimistischen Ausblick für 2018

Unterschleißheim, 15. Januar 2018: Auf der 14. Baader Helvea Swiss Equities Conference in Bad Ragaz, die am Freitag nach zwei Konferenztagen zu Ende ging, trafen 62 führende Schweizer Unternehmen auf 270 institutionellen Investoren aus 15 Ländern. Die Entscheidungsträger der größtenteils Smallcap und Midcap Unternehmen zogen in zahlreichen Einzelpräsentationen ihre Resümees über den Verlauf der vergangenen Quartale.

Die derzeit weiter günstigen volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen spiegelten sich in einem sehr positiven Ausblick der Unternehmen für 2018 wider. Angesichts der guten Perspektiven für die Weltwirtschaft war eine hohe Zuversicht über das Potenzial für weitere Gewinnsteigerungen deutlich spürbar. Zudem wurde häufig auf den zusätzlichen Rückenwind durch die jüngste Schwäche des Schweizer Franken verwiesen. Vor diesem Hintergrund bestätigten zahlreiche Unternehmen ihre Absicht, in zusätzliches Wachstum investieren zu wollen. Dabei wurde vielfach auch die Bereitschaft zu weiteren Übernahmen geäußert. Trotz der sehr zuversichtlichen Stimmung betonten die Manager jedoch ihr Bestreben, eine solide Finanzlage beizubehalten und die Aktionäre an den erwarteten Ergebnissteigerungen teilhaben zu lassen.

"Trotz MiFID II sind die Teilnehmerzahlen sowohl auf Unternehmens- als auch auf Seiten der institutionellen Investoren konstant geblieben und zeigen, dass unser hochwertiges Konferenzprogramm und die Qualität der Vorträge der Baader Helvea Swiss Equities Conference über die Jahre zu unübertroffenem internationalen Renommee verholfen haben", freut sich Oliver Riedel, Vorstandsmitglied der Baader Bank. "Der große Erfolg und das positive Feedback der Swiss Equities Conference bestätigen, dass die Baader Bank strategisch auf dem richtigen Weg ist."

Die nächste Baader Helvea Swiss Equities Conference wird Anfang Januar 2019 wieder in der Schweiz stattfinden. Weitere Details finden Sie auch auf unserer Webseite http://swissequitiesconference.com/en/.

