Brunnthal - SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C), führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen Auftrag des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) für Brennstoffzellen zur netzunabhängigen Stromversorgung von Geräten an Bord von Verteidigungsfahrzeugen und für Soldaten im Feld erhalten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

