ROADSHOW SALZBURG - 17.01.2018 - ABLAUF & ANMELDUNG

15. Januar 2018, European Lithium Limited (ASX:EUR, FRA:PF8, VSE:ELI) informiert über Details des kommenden Präsentationstermins für Privataktionäre am 17.01.2018 in Salzburg mit dem None Executive Director Stefan Müller und Dietrich Wanke:

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Salzburger Roadshow-Termin für Privataktionäre wird am 17.01.2018 im

HOTEL KÖNIGSGUT-SALZBURG um 16.00 Uhr

stattfinden. Das Hotel liegt verkehrsgünstig am Stadtrand von Salzburg und ist mit dem ÖPNV innerhalb weniger Minuten von dort erreichbar. Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.koeniggut-salzburg.at/de/

Den Verlauf der Veranstaltung haben wir wie folgt geplant:

16:00 - 16:30: Ankunft & Begrüßung 16:30 - 17:00: Präsentation European Lithium 17:00 - 18:00: offene Diskussion und kleine Snacks

Stefan Müller und Dietrich Wanke freuen sich, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen.

Wir bitten zur optimalen Planbarkeit um Zusagen bis Montagabend und im Interesse aller um Ankunft bis 16:15 Uhr. Auch kurzfristige Teilnahmen bitten wir kurz anzumelden.

Anmeldungen bitte an: European.IR@europeanlithium.com

Stefan Müller Non-Executive Director European Lithium Limited

