DGAP-Media / 2018-01-15 / 09:00 *Weiterer Streamingdeal und Gründung einer Abonnentenplattform - Unterbewertung eklatant!* Cannabis Wheaton (WKN A2DRE4) [1] veröffentlichte soeben eine weitere herausragende News LINK [2] und wird unserer Meinung nach in großen Schritten zu den Branchenplayern aufschließen. Denn das Unternehmen hat unserer Ansicht nach noch einiges an Aufholpotenzial und ist im Vergleich zu den Branchengiganten trotzt weitaus größerer Anbaufläche noch sehr günstig bewertet - siehe heutige Vergleichsberechnung! Das Unternehmen verkündete soeben, den Start des äußerst aussichtsreichen KoLab Projekts. Welches darauf abzielt, Patienten mit Berechtigung für medizinisches Cannabis eine exklusive monatliche Abonnement-Plattform zu bieten. Nachdem kometenhaften Anstieg, aufgrund des Abschluss des Streamingdeals mit FV Pharma, mit einer unglaublichen Anbaufläche von 3.800.000 Quadratfuß, konsolidierte der Aktienkurs von Cannabis Wheaton (WKN A2DRE4) [1] in den vergangenen Tagen. Unserer Meinung nach ein ausgezeichnetes Kursniveau um von einer *Reihe weiterer positiver News zu profitieren, die dem Aktienkurs einiges an Auftrieb (deutlich über 2 EUR) verleihen sollten. Wenn man bedenkt, dass Cannabis Wheaton *(WKN A2DRE4 [3]*) beabsichtigt noch mindestens 13 weitere Streamingdeals einzugehen, verwundert es kaum, dass CFO Jeff Tung zuletzt in einem Interview *(LINK) [4] *verlauten ließ, das man von einem diskontierten Netto-Kapitalwert von rund 1,5 Milliarden Dollar als faire Unternehmensbewertung ausgehe. Auf die aktuelle Marktbewertung (561 Mio. CAD) gesehen würde das beinahe eine Verdreifachung des aktuellen Kursniveaus bedeuten! Verpassen Sie es nicht, sich rechtzeitig zu positionieren - wir erwarten weiteren grandiosen Newsflow!* *Die 2 neuen Streamingpartner mit gigantischer Anbaufläche* Dem Unternehmen ist es bereits mit News (LINK) [5] vom 21.12.2017 gelungen einen Streamingdeal und eine Joint Venture Vereinbarung abzuschließen, um die weltgrößte Indoor Marihuana Einrichtung mit einer unglaublichen Größe von 3.800.000 Quadratfuß mit dem lizenzierten Produzenten FV Pharma abzuschließen. Mit News (LINK) [6] vom 11.01.2018 konnte Cannabis Wheaton ( WKN A2DRE4) [1] einen weiteren herausragenden Deal abschließen. Gemäß des Abkommens wird das Unternehmen Level Ten bei der Beschaffung einer Anbaulizenz laut Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (die "ACMPR") (die "*Lizenz*") für die geplante hochmoderne Gewächshausanlage in der Nähe von Brantford, Ontario, (die *"Anlage*") unterstützen. Die endgültige Grundfläche der Anlage wird nach Fertigstellung ungefähr 278.000 Quadratfuß betragen ("*Phase I*"). Eine geplante Erweiterung ("*Phase II*") wird die Anlage auf 522.000 Quadratfuß vergrößern. Ferner wird das Unternehmen die Konstruktionskosten für die Entwicklung der Phase I gemäß eines vereinbarten Konstruktionsbudgets (zurzeit laut Schätzungen 35.000.000 Dollar) und Zeitplans finanzieren. Das Unternehmen schätzt, dass die CBW-Zuteilung zu ungefähr 8.100.000 Gramm Cannabis pro Jahr zum Nutzen des Unternehmens führen wird, nachdem die Phase I der Anlage mit voller Kapazität läuft. Cannabis Wheaton ( WKN A2DRE4) [1] wird somit allein aus diesem Streamingdeal voraussichtlich einen jährlichen Umsatz von über 64 Mio. CAD generieren! *Vergleich mit anderen Cannabis Produzenten - Cannabis Wheaton eklatant unterbewertet!* Wir rechnen in den kommenden Wochen mit einer deutlichen Neubewertung und einem rasanten Kursanstieg, denn mit diesen beiden Deal schließt Cannabis Wheaton ( WKN A2DRE4) [1] zu den ganz Großen der Branche auf! Man verfügt nun zusammen mit Streamingpartnern über mehr als 5.722.000 Quadratfuß und ist mit lediglich 561 Mio. CAD (98 CAD je Quadratfuß) an der Börse bewertet. Branchenplayer Canopy Growth (WKN A140QA) [7] verfügt nach Ausbau über 3.000.000 Quadratfuß Anbaufläche und wird derzeit an der Börse mit 6,2 Mrd. CAD (2.066 CAD je Quadratfuß) bewertet. Die Unterbewertung ist eklatant und unserer Meinung nach hat Cannabis Wheaton (WKN A2DRE4) [1] noch einiges an Aufholbedarf. Wir haben Ihnen in unserem heutigen Bericht einen detaillierten Vergleich mit den Branchenplayern der Cannabis Industrie vorbereit - sehen Sie selbst wie eklatant die unterschiedliche Bewertung ist! Die Nr. 2 der Cannabisbranche Aphria Inc. (WKN A12HM0) [8] mit einer Anbaufläche von 1.275.000 Quadratfuß wird mit derzeit ca. 2,7 Mrd. CAD bewertet. Das entspricht einem Börsenwert von 2.117 CAD pro Quadratfuß Produktionsfläche*. *Cannabis Wheaton (WKN A2DRE4) [1] hingegen hat eine Marktkapitalisierung von 561 Mio. CAD mit einer gewaltigen, potenziellen Anbaufläche von 5.722.000 Quadratfuß - Das entspricht einem Börsenwert von 98 CAD pro Quadratfuß Produktionsfläche! Sie sehen, die Unterbewertung im Vergleich zu Mitbewerbern ist unfassbar. *Cannabis Wheaton:* Produktionsfläche nach Ausbau mit Streamingpartnern: 5.722.000 Quadratfuß Umsatz ab 2018/2019 *Börsenwert 561 Mio. CAD* Quelle (Cannabis Wheaton Homepage: https://wheatonincome.com/investors/presentations [9]*)* *APHRIA Inc.* Ausbau Produktion bis 2019: 1.275.000 Quadratfuß Umsatz: ca. 25 Mio. CAD *Börsenwert: 2,8 Milliarden CAD* Quelle *(*Aphria Homepage: https://aphria.ca/investors [10]) *Canopy Growth * Produktionsfläche nach Ausbau 3.000.000 Quadratfuß Umsatz ca. 100 Mio. CAD Börsenwert *6,2 Milliarden CAD* Quelle (Canopy Homepage: https://www.canopygrowth.com/ [11]) *Aurora Cannabis:* Produktionsfläche nach Ausbau: 850.000 Quadratfuß Umsatz: ca. 18 Mio. CAD *Börsenwert: 4,6 Milliarden CAD* Quelle: (Aurora homepage: https://auroramj.com/investors [12]) *Die bisherigen grandiosen Deals des vergangenen Jahres:* *2 Streamingdeals mit geschätzten 57 Mio. Reingewinn jährlich wurden bereits abgeschlossen!* Cannabis Wheaton hat noch 17 weitere Partnerschaften mit Cannabis Unternehmen (mit heutigem Deal. Rechnen Sie selbst was das für die Zukunft und den noch derzeit günstigen Aktienkurs bedeutet. Alleine mit den 2 bereits vollzogenen Streamingdeals (ohne den heutigen) schätzt das Unternehmen bis zu 57 Mio. CAD Reingewinn erzielen zu können, JEDES JAHR! 