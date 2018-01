Wien - Trotz Verzerrung der Quartalsergebnisse durch die US-Steuerreform verdienen die US-Großbanken weiterhin gut, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So habe Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) in Q4 die massiven Belastungen (USD 3,3 Mrd.

Den vollständigen Artikel lesen ...