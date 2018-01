Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Nestle vor Zahlen und anstehenden Portfolio-Änderungen auf "Hold" mit einem Kursziel von 89 Franken belassen. Die Geschäftsentwicklung dürfte herausfordernd bleiben, vor allem in den USA, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Preise entwickelten sich mau. Die Experten verwiesen darauf, dass der Lebensmittelhersteller kurz vor dem Verkauf seines US-Süßigkeitengeschäfts stehe und als erster Interessent für die Consumer-Health-Sparte des Darmstädter Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA gelte./ajx/mis Datum der Analyse: 15.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0030 2018-01-15/09:48

ISIN: CH0038863350