Die Commerzbank hat Adidas nach einem Interview der "Börsen-Zeitung"mit Finanzvorstand Harm Ohlmeyer auf "Buy" mit einem Kursziel von 226 Euro belassen. Basierend auf Ohlmeyers Aussagen rechnet Analyst Andreas Riemann damit, dass der Sportartikelhersteller künftig auch im US-Markt stärker zulegen werde als der Markt selbt. Darüber hinaus sehe es so aus, als könnte es für die US-Tochter Reebok 2018 besser laufen, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis Datum der Analyse: 15.01.2018

ISIN: DE000A1EWWW0