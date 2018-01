Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Dornbirn (Österreich) (pta007/15.01.2018/09:45) - Der Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG gibt bekannt, dass er ein Schreiben des Vorstandsvorsitzenden Dr. Ulrich Schumacher erhalten hat, in dem er, wenn es der Aufsichtsrat wünscht, seine Bereitschaft erklärt hat, in Gespräche über eine einvernehmliche Aufhebung seine Vorstandsvertrags einzutreten. Ein ähnlich lautendes Angebot von CFO Karin Sonnenmoser hat der Aufsichtsrat abgelehnt. Der Aufsichtsrat hat Frau Sonnenmoser seine volle Unterstützung zugesagt und sie ersucht, ihre Arbeit für das Unternehmen fortzusetzen.



(Ende)



Aussender: Zumtobel Group AG Adresse: Höchster Straße 8, 6850 Dornbirn Land: Österreich Ansprechpartner: Harald Albrecht Tel.: +43 (0)5572 509-1125 E-Mail: Harald.Albrecht@zumtobelgroup.com Website: www.zumtobelgroup.com



ISIN(s): AT0000837307 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1516005900951



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2018 03:45 ET (08:45 GMT)