FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Thyssenkrupp haben am Montag zu den Spitzenwerten im Dax gezählt. Vor der an diesem Freitag (19. Januar) anstehenden Hauptversammlung erhöhte Großaktionär Cevian den Druck auf den Industriekonzern. Im frühen Handel gewannen die Anteile als Reaktion auf ein entsprechendes Interview in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS) 1,06 Prozent auf 25,750 Euro und nahmen damit den dritten Platz im leicht schwächeren Leitindex ein.

"Es muss der Anspruch eines Vorstandes sein, seine selbst gesetzten Ziele zu erreichen. Thyssenkrupp entwickelt sich aber noch nicht so, wie wir uns das vorstellen", sagte Cevian-Chef Lars Förberg der Zeitung und forderte Änderungen der Unternehmensstruktur./ck/jha/

ISIN DE0007500001

AXC0102 2018-01-15/10:23