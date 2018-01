First Solar Inc. war einst eine der Geschichten aus der Hochphase der Erneuerbaren Energien. Sie kamen recht spät an den Markt und in Folge der Überschwänglichkeit der damaligen Zeit war das Ergebnis abzusehen. Mitte vergangenen Jahres berichtete ich das letzte Mal über First Solar. Damals lenkte ich den Fokus auf die verschiedenen miteinander harmonierenden Kaufsignale, für den Fall, dass sie getriggert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...