Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Drillisch vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Sell" belassen. Die Nettozahl der Neukunden dürfte in diesem Zeitraum stärker ausfallen als noch im dritten Quartal, schrieb Analyst Simon Weeden in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch werde sich die operative Marge (Ebitda) verbessert haben, denn die Ausgaben für das Marketing und den Vertrieb dürften wegen eines weniger intensiven Wettbewerbs gesunken sein. Grundsätzlich sei aber das zukünftige Wachstum begrenzt./bek/mis Datum der Analyse: 15.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0041 2018-01-15/10:48

ISIN: DE0005545503