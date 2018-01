Berlin (ots) -



Fans von nervenaufreibenden Thrillern ist Lisa Jackson schon längst ein Begriff. In den USA erobert sie mit ihren Werken regelmäßig die einschlägigen Bestseller-Listen von "New York Times", "USA Today" und "Publishers weekly". Auch in Deutschland sorgen ihre hoch spannenden Thriller regelmäßig für Gänsehaut. Ihr neuestes Buch "You Will Pay - Tödliche Botschaft" steht den früheren Erfolgen in nichts nach. Oliver Heinze mit unserem Hör-Tipp der Woche.



Sprecher: Es ist Sommer und bei den jugendlichen Betreuern in Camp Horseshoe ist jede Nacht, wenn ihre Schützlinge schlafen, Party angesagt. Sex, Alkohol, harte Drogen - das Leben könnte besser nicht sein. Bis eines Tages etwas gewaltig schief läuft und Betreuerin Elle spurlos verschwindet.



O-Ton 1 (You Will Pay, 13 Sek.): "Ich wäre nicht erstaunt, wenn sie sich aufgrund irgendwelcher verquerer romantischen Fantasien von der Selbstmord-Klippe gestürzt hätte." "O Gott, warum sollte sie das tun?" "Weil Lucas sie verlassen hat. Für Bernadette, diese blöde Schlampe."



Sprecher: Schnell merken die Jugendlichen, dass es für sie nicht gut aussieht.



O-Ton 2 (You Will Pay; 05 Sek.): "Wenn wir uns nichts einfallen lassen, könnte vielleicht noch jemand auf den Gedanken kommen, wir hätten etwas mit Elles Verschwinden zu tun."



Sprecher: Sie beschließen zu schweigen und der Fall Elle bleibt ungeklärt. Das ist nun 20 Jahre her. Über den verhängnisvollen Sommer ist längst Gras gewachsen, als plötzlich Knochen auf dem alten Campgelände gefunden werden.



O-Ton 3 (You Will Pay, 13 Sek.): "Die örtliche Polizei versucht, die Knochen zu identifizieren und sie den in der Gegend vermissten Personen zuzuordnen. Soweit ich es verstanden habe, konzentriert sich der Sheriff von Neahkahnie County auf die Personen, die vor zwanzig Jahren verschwanden. Du erinnerst dich?"



Sprecher: Tatsächlich soll Elles Fall neu aufgerollt werden. Und mittendrin Detective Lucas Dalton, der nicht einfach nur ein außenstehender Ermittler ist.



O-Ton 4 (You Will Pay, 13 Sek.): "Es wird nicht lange dauern, und sie wissen, dass Lucas Dalton, Detective bei der Mordkommission des Sheriffs, der Sohn des damaligen Camp-Leiters ist, der vor zwanzig Jahren dabei war. Es war deine Freundin, die damals verschwunden ist. Auf dem Land deiner Familie."



Sprecher: Die Freunde von damals hüllen sich weiter in Schweigen. Eines Tages allerdings bekommt jeder einzelne von ihnen eine unheilvolle Botschaft: "You will pay" - "Du wirst bezahlen". Immer mehr Geheimnisse drängen ans Licht. Und dann... geschieht ein weiterer Mord.



Abmoderationsvorschlag:



Mord, Rache und Intrigen - "You will Pay" von Lisa Jackson verspricht Hochspannung bis zum Schluss. Und diesen nervenaufreibenden Thriller können Sie sich ab sofort als ungekürzte Hörbuch-Fassung bei Audible herunterladen. Weitere Infos dazu finden Sie unter audible.de/tipp.



