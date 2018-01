Weinfelden (ots) -



Lidl Schweiz gewinnt den Lean & Green - Award und verpflichtet

sich zu weiteren Massnahmen um Ressourcen schonend einzusetzen und

den C02-Austoss des Unternehmens zu reduzieren. Damit unterstreicht

Lidl Schweiz seinen Anspruch der nachhaltigste Discounter in der

Schweiz zu sein - auch im Logistikbereich.



Ressourceneffizienz gehört wohl zu einer der grössten

Herausforderungen unserer Zeit. Daher will Lidl Schweiz auch in

Zukunft sein Engagement für eine nachhaltigere Geschäftstätigkeit mit

vollem Einsatz fortsetzen, Bestehendes hinterfragen, neue Wege gehen

und mit Transparenz Vertrauen schaffen. Nachhaltigkeit beschränkt

sich bei Lidl Schweiz nicht einfach auf den Sortimentsanteil an

zertifizierten Bio- oder Fair-Trade-Produkten, sondern umfasst zu

einem wesentlichen Teil auch den Ressourcenverbrauch.



Reduktion von CO2



Gemessen am betrieblichen Verbrauch an Treibhausgasen kommt der

Distributionslogistik eine hohe Wichtigkeit zu. Schon heute

investiert Lidl Schweiz gezielt in nachhaltige Logistiklösungen,

moderne Energiespartechniken und eigene Energieproduktion. Der Effekt

dieser CO2-Reduktionsmassnahmen soll zukünftig zusätzlich extern

auditiert werden.



Das Label Lean & Green trägt den hohen internen Anforderungen an

Transparenz und Engagement von Lidl Schweiz Rechnung. Es erfordert

exakte Messgrössen, eine nachvollziehbare Methodik und setzt

ehrgeizige Reduktionsziele, die nur durch hohe Innovationsfähigkeit

erreichbar sind. Konkret verpflichtet sich Lidl Schweiz dazu, im

Logistikbereich den CO2-Ausstoss innert 5 Jahren um mindestens 20% zu

reduzieren.



Lidl Schweiz ist der erste Detailhändler der Schweiz, der diesen

Award erhält. Damit stellt sich Lidl Schweiz dieser Herausforderung

und bekennt sich zu den ambitionierten CO2-Reduktionszielen von Lean

& Green.



Nachhaltigkeit und Effizienz



Für den Smart-Discounter Lidl ist Effizienz eine Kernkompetenz.

Lidl Schweiz ist überzeugt, dass Effizienz und Nachhaltigkeit Hand in

Hand gehen. Effizienz hält die Kosten tief und schützt gleichzeitig

die Umwelt. Logistikkilometer werden deshalb bei Lidl Schweiz auf ein

Minimum reduziert. Dies gilt auch für Wertstoffe: Durch den

vermehrten Einsatz von langlebigen und wiederverwertbaren Materialien

in den Filialen, im Lager und den Bürostandorten wird der Abfall

reduziert, Kosten gespart und gleichzeitig die Umwelt geschont. In

den vergangenen Jahren konnte Lidl Schweiz die Effizienz stetig

steigern und damit gleichzeitig die Nachhaltigkeit verbessern.



