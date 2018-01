Frankfurt - Drägerwerk-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research: Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) fest.

Den vollständigen Artikel lesen ...