Liebe Trader,

Die Konsolidierung aus den letzten Monaten beim Währungspaar EUR/USD hat mit dem dynamischen Kursausbruch aus Ende letzter Woche definitiv ein Ende gefunden. Nachdem der Euro einen erfolgreichen Test der Unterstützung von 1,17138 US-Dollar Anfang November absolviert hat, dürfte das zuvor aufgestellte Kaufsignal nun weiter umgesetzt werden und an die langfristige Trendkanalbegrenzung aufwärts führen. Dort allerdings ist mit einem mehrwöchigen Pullback zu rechnen, bevor ein größeres Kaufsignal seitens der Investoren aufgestellt werden kann. Kurzfristig aber bleibt der Euro weiter attraktiv für steigende Notierungen.

Long-Chance:

Exportorientierten Werten spielt ein starker Euro nicht unbedingt in die Karten, direkten Einfluss hat der feste Euro auch auf den deutschen Leitindex, der sich zu Beginn dieser Woche deutlich schwächer präsentiert. Merklich besser dürften weiter die US-Werte davon kommen. Für den Euro könnte es in den kommenden Wochen demnach bis in den Bereich von 1,23598 US-Dollar weiter rauf gehen. Darüber wären fortgesetzte Kapitalzuflüsse und damit verbundene Kursgewinne sogar bis auf ein Niveau von 1,24780 US-Dollar vorstellbar. Auf der anderen Seite ist jetzt um 1,20920 US-Dollar eine zusätzliche Unterstützung entstanden. Erst wenn der Euro wieder darunter abtauchen sollte, sind kurzzeitige Abgaben auf 1,20000 US-Dollar möglich. Spätestens ab dem EMA 50 bei derzeit 1,18967 US-Dollar sind aber wieder steigende Notierungen zu bevorzugen.

Wochenchart:



Tageschart:



EUR/USD, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Währungspärchens zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 1,22682 US-Dollar; 11:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

