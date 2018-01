Das sieht jetzt ganz hervorragend aus: Der Minen-Riese Barrick Gold (ISIN: CA0679011084) steht in Pole Position, jetzt muss nur noch eines gelingen: Der erneute Anstieg des Goldpreises muss bis morgen vorhalten, damit die Trader reagieren können, denn heute ist an der Wall Street und damit an der Börse, wo bei der Aktie die höchsten Umsätze stattfinden, Feiertag. Gold legt mit dem Rückenwind eines immer schwächeren US-Dollars zügig zu, notiert am Montagvormittag bei 1.343 US-Dollar und damit schon recht nahe am 2017er-Hoch (1.357 US-Dollar).

Wenn sich diese Aufwärtsbewegung hält, sollte Barrick die nächstliegende ...

